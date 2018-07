© AFP Archivbild

D'Theresa May huet Demissioun acceptéiert an dem David Davis schrëftlech Merci gesot, fir dat, wat hien déi lescht zwee Joer als Minister gemaach hätt, fir den Austrëtt vum Land aus der EU ze preparéieren.



Den Europaskeptiker Davis huet säi Récktrëtt eragereecht, kuerz nodeems déi britesch Regierung decidéiert hat, och nom Brexit weiderhi wirtschaftlech enk Relatioune mat der Europäescher Unioun bäizebehalen. Den neien Trend an der Brexit-Politik an d'Taktik géifen et onwahrscheinlech maachen, dass Groussbritannien de Bannemaart an d'Zollunioun verloossen, huet den Davis seng Decisioun zeréckzetrieden justifiéiert. D'Theresa May huet deem awer widdersprach. Si hat e Freideg bekannt ginn, dass d'Regierung sech op eng nei Brexit-Strategie gëeenegt hätt.



De Plang gouf vu villen Brexit-Hardliner kritiséiert. Si gesi vir, nom EU-Austrëtt en haarde Cut mat der EU ze verhënneren, sou wéi e vu ville Vertrieder aus der Theresa May hirer konservativer Partei gefuerdert gëtt. Den David Davis huet a senger Demissioun drop higewisen, dass déi aktuell politesch Richtung, déi ageschloen gouf, Groussbritannien an eng schwaach Verhandlungspositioun géif manövréieren, aus där d'Regierung méiglecherweis net méi erauskéim.



Nieft dem Brexit-Minister ass och säi Vizeminister Steve Baker zeréckgetrueden. Den David Davis war virun zwee Joer an den nei geschafe Brexit-Ministère ernannt ginn. Hie soll an der Vergaangenheet e puer mol wéinst der britescher Premierministesch hirer Positioun an de Brexit-Verhandlunge mat engem Récktrëtt gedreet hunn.