No der Vereedegung ass am Presidentepalais zu Ankara eng Zeremonie, fir d'Aféiere vum Presidialsystem, deen zejoert via Referendum decidéiert gi war. E Méindeg den Owend gëtt dann d'Zesummesetzung vun där neier Regierung bekannt gemaach.



Duerch den neie Presidialsystem ass de Staatschef am selwechten Ament och Premierminister an huet déi ganz Exekutive ënnert sech. Kuerz virum Erdogan senger Vereedegung goufe op Basis vun engem Dekret weider 18.500 Staatsbeamten entlooss. Hinne gi Relatiounen zu Terrororganisatioune reprochéiert.