Weider Informatioune feelen nach.E Sonndeg hat jo well de Brexit-Minister aus der Regierung demissionéiert.Den Europaskeptiker David Davis hat säi Récktrëtt eragereecht, kuerz nodeems déi britesch Regierung decidéiert hat, och nom Brexit weiderhi wirtschaftlech enk Relatioune mat der Europäescher Unioun bäizebehalen. Den neien Trend an der Brexit-Politik an d'Taktik géifen et onwahrscheinlech maachen, dass Groussbritannien de Bannemaart an d'Zollunioun verloossen, huet den Davis seng Decisioun zeréckzetrieden justifiéiert. D'Theresa May huet deem awer widdersprach. Si hat e Freideg bekannt ginn, dass d'Regierung sech op eng nei Brexit-Strategie gëeenegt hätt.Nofolger vum Davis als Brexit-Minister gëtt jo den Dominic Raab.