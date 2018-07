© AFP Archivbild

Dëse Pabeier soll och d'Modalitéite fixéieren, wéini Flüchtlingen an der Géigend vu Grenzen ëmgedréint ginn. Dëse Sujet hat zu engem heftege Sträit tëscht CDU an CSU gefouert.



Um Enn hat sech d'Koalitioun drop gëeenegt, dass just déi Flüchtlingen zeréckgeschéckt ginn, déi schonn an engem anere Land eng Demande op Asyl gemaach hunn.



Wéinst dem Sträit mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Horst Seehofer d'Presentatioun vu sengem Masterplang, déi fir den 12. Juni virgesi war, kuerzfristeg ofgesot.