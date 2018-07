© AFP

Nodeems den Anthony Kennedy altersbedéngt demissionéiert hat, gëtt domat gerechent, dass d'Verfassungsgeriicht weider no riets réckelt.



De Brett Kavanaugh war an der Zäit Assistent vum Anthony Kennedy beim Supreme Court. Hien hat sech deemools selwer en Numm an der Juristenzeen gemaach, wéi hien de Spezialenquêteur Ken Starr an der Affär ronderëm de fréiere President Bill Clinton ënnerstëtzt hat.



Dono huet den neien Verfassungsriichter fir de President George W. Bush am Wäissen Haus geschafft.