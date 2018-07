Kanner solle besser viru Kricher an arméierte Konflikter geschützt ginn, fuerdert de Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen vun all de Länner weltwäit.

© AFP Archivbild

Déi 15 Memberstaaten hunn eng entspriechend Resolutioun e Méindeg ugeholl. Et ass den Appell un déi international Communautéit, de Kannerschutz an hir Strategien mat anzebannen, fir Konflikter ze verhënneren.



Der UNICEF no ass weltwäit all véiert Kand vu Konflikter oder Katastrophe betraff. Si géifen net nëmmen ëmbruecht, vergewaltegt oder mutiléiert ginn, mä géifen och ënnert den Attacken op Schoulen a Spideeler leiden a géife gezwonge ginn ze kämpfen.



Aus dem Joresrapport vun de Vereenten Natioun iwwert d'Kanner an arméierte Konflikter geet ervir, dass d'Zuel vun de Jongen a Meedercher déi betraff sinn, an d'Luucht gaangen ass. Sou goufen 2017 net manner wéi 21.000 Fäll dokumentéiert.