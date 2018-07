© AFP

Aktuell ginn och nach e puer Dose Leit vermësst, datt melle japanesch Medien. Mat bis elo 156 Doudegen ass d'Zuel vun de Leit, déi duerch Reen a Japan gestuerwe sinn, esou héich, wéi zanter dräi Jorzéngten net méi.Grad den Zentrum an de Weste vum Land goufe schwéier getraff. Dat villt Waasser huet dann och Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher matsechbruecht. Um Enn vun der leschter Woch hat de ville Reen ugefaangen, elo, wou d'Waasser nees zeréckgeet, sichen d'Rettungsekippen, d'Arméi an d'Police no Leit, déi iwwerlieft kéinten hunn.Esou lues gëtt dann och d'Ausmooss vun der Katastroph ëmmer méi genau, well een och a verschidde Regiounen iwwert de Weekend guer net méi koum. Wéi et vun der Regierung heescht, wieren 75.000 Leit am Asaz, fir de Betraffenen ze hëllefen.De Regierungschef Shinzo Abe huet och eng Auslandsrees ofgesot, fir sech an den nächsten Deeg d'Schied an de betraffene Gebidder unzekucken.