© AFP

Dat sot de Vize-Handelsminister e Mëttwoch während engem Gespréichsforum zu Peking an huet vun enger chaotescher Zäit am Internationalen Handel geschwat. Déi amerikanesch Politik géif an de Prozess vun der wirtschaftlecher Globaliséierung agräifen, an Entreprisen an deenen zwee Länner misste mat Verloschter rechnen, sou de chinesesche Regierungsvertrieder. Hien huet virdru gewarnt, dass et an engem Handelskrich kee Gewënner gëtt.



Do virdrun haten d'USA eng weider Lëscht mat méigleche Stroftaxen op Wueren am Wäert vun 200 Milliarden Dollar presentéiert. Si kéinten am September a Kraaft trieden, heescht et vu Washington. Schonn de leschte Freideg haten d'USA Taxen an Héicht vu 25% op Importer aus China am Wäert vu 34 Milliarden decidéiert. China hat mat ähnleche Stroftaxen op amerikaneschen Importer reagéiert. Vun de méiglech neien Taxen wiere Liewensmëttel, awer och Chemikalien, Textilien, Metaller, elektronesch Apparater an aner Wueren aus China betraff. Als Ursaach fir des Reaktioun, hunn d'USA déi chinesesch Revanchemesuren an de Refus vun der Regierung zu Peking genannt, hir Praxis ze änneren.