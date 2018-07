© AFP

An deem Kontext gesäit den däitschen Inneminister zu Innsbruck säin italieneschen Homolog Matteo Salvini. Si wëllen iwwer déi eenzel Méiglechkeete schwätzen déi et gëtt, fir Flüchtlingen zeréckzehuelen. Virum Optakt vum Conseil vun den EU-Inneminister wëll den Horst Seehofer de Chef vun der Lega-Nord dovun iwwerzeegen, déi Flüchtlingen zeréckzehuelen, déi schonn eng Demande op Asyl an Italien gestallt hunn. Bis elo huet sech de Matteo Salvini an dëser Fro zimlech stur gewisen. Bis Enn vum Mount wëll den däitschen Inneminister Kloerheet hunn, wéi eng Accorden mat Länner wéi Italien, Griicheland oder Éisträich méiglech sinn. Hien erwaart eegenen Aussoen no schwiereg Gespréicher, déi awer positiv kéinten ausgoen.