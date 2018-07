© AFP Archivbild

Mat Spannung gëtt erwaart, ob d'Geriicht der Fuerderung vum Parquet nokënnt, an d'Haaptugeklote Beate Zschäpe als Komplizin un den zéng Morden, zwee Bommenattentater a 15 Iwwerfäll vun der NSU veruerteelt. An deem Fall dreet där haut 43 Joer aler Fra eng liewenslaang Prisongsstrof.



D'Defense hält iwwerdeems fest, dass hir Mandantin net un dëse Gewaltdoten bedeelegt war. Si bestreiden och, dass d'Beate Zschäpe un der Kreatioun vun der Terrorzell matgeschafft huet. Hiren Affekoten no wier si just fir eng Brandstëftung responsabel gewiescht. Si fuerderen dowéinst eng Prisongsstrof vu maximal zéng Joer.