Wéi et heescht, hätt de Konzern d'Donnéeë vu senge User net geschützt an domat géint d'Gesetz verstouss, sou déi zoustänneg britesch Dateschutz-Autoritéiten. Donieft hätt et och keng Transparenz ginn, wéi d'Donnéeë konnten un Drëttpersoune kommen.Facebook stécht wéinst dësem Dateskandal an enger schwéierer Kris. Donnéeë vu ronn 87 Millioune User ware bei Cambridge Analytica gelant a sollen onerlaabt fir de Walkampf vum aktuellen US-President Trump genotzt gi sinn.