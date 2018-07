Op d'mannst zwee Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. 9 Leit si verwonnt ginn.Wéi et heescht, sinn arméiert Leit an d'Gebai eragelaf an et waren och Explosiounen ze héieren.An der Provënz Nangarhar gouf et an der Lescht ëmmer nees Attacken.Meeschtens huet den IS d'Dote revendiquéiert.