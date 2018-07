Nato Sommet zu Bréissel (11.07.2018) Ënner anerem war de Budget fir d'Defense en Thema.

Den US-President Donald Trump gëtt dem Dirigent vun der Lëtzebuerger Militärmusek virum Nato-Sommet zu Bréissel d'Hand.

Et gouf als net nëmme vun de 29 Nato-Länner gefuerdert, hir Ausgabe vun 2% anzehalen, mee d'USA fuerdere quasi eng Verduebelung dovunner, esou d'Porte-Parole Sarah Sanders e Mëttwoch zu Bréissel. Déi nämmlecht Fuerderung haten d'USA jo schonn zejoert gemaach.

Nieft dem Staatsminister Bettel an dem Ausseminister Asselborn ass natierlech och den Verdeedegungsminister Schneider zu Bréissel mat dobäi, trotz engem sympathesche Geste, mat deem den US-President d'Lëtzebuerger Militärmuseker an der belscher Haaptstad begréisst huet, war de Gaascht aus den USA drop aus, fir méi Suen fir d'NATO ze fuerderen, net nëmmen, datt d'Ausgabe sollten 2 Prozent ausmaachen, mä souguer 4 Prozent, d'Reaktioun awer war kloer an der Politikerronn, seet den den Etienne Schneider. Begeeschterung huet dat Ganzt net ausgeléist. D'Länner hunn all betount, datt si vill Efforte géife maachen, datt zanter 2004 d'Länner net méi hir Budgeten erof, mä an d'Luucht setzen. Och Lëtzebuerg huet betount, datt een an de leschte 4 Joer de Budget fir d'Defense vun 0,4 op 0,6 Prozent eropgesat huet.





Extrait Etienne Schneider (1)



D'Lëtzebuerger Minister hun villméi drop verwisen, datt sollt an d'Cooperatioun investéiert ginn, wéi an d'Defense. Fir den Etienne Schneider bréicht sech Lëtzebuerg allemol als NATO-Partner net ze schummen. Par Rapport vun anere Länner huet Lëtzebuerg och gewisen, datt d'Land eppes wëll maachen. Den Etienne Schneider präziséiert dann och, datt Lëtzebuerg dat Land war, wat am mannste fir seng Defense ausginn huet, sech awer engagéiert huet, et op 0,6 Prozent vum PIB eropzesetzen. Aktuell wäert de Grand-Duché awer net iwwert déi 0,6 Prozent erausgoen, dat wier un der nächster Regierung ze decidéieren.

Extrait Etienne Schneider (2)



Nieft den Debatten iwwert d'Defense-Ausgabe sinn sech d'Nato-Alliéiert awer op aneren Punkten eens: sou zum Beispiill fir Nord-Mazedonien als 30. Memberstaat opzehuelen. Entspriechend Negociatioune mat der Regierung zu Skopje kruten zu Bréissel gréng Luucht.



Um Programm den 2. Dag

Um Programm um zweeten Dag vum Nato-Sommet stinn Diskussiounen iwwert den Afghanistan-Asaz an d'Relatiounen mat der Ukrain a Georgien. Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Premier Xavier Bettel an den Arméiminister Etienne Schneider.