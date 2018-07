© AFP Archivbild

E Bezierksgeriicht hat den Uerder ginn, dass d'Substanz, déi néideg ass fir d'Gëftsprëtz ze preparéieren, bei der Exekutioun net dierft an den Asaz kommen. D'Riichterin huet domat dem Produzent vum Mëttel, dem Pharmakonzern Alvogen Recht ginn, deen déi zoustänneg Autoritéiten am Nevada verklot hat. Et kéint een dovun ausgoen, dass d'Reputatioun vum Konzern kéint drënner leiden, sou déi zoustänneg Riichterin. Vertrieder vum Bundesstaat Nevada an dem Pharmakonzern sollen eng nächste Kéier am September gehéiert ginn.Déi Responsabel vun Alvogen hu matgedeelt, dass een et net géif toleréieren, dass hir Produiten bei Exekutiounen an den Asaz kommen. D'USA hunn zanter e puer Joer Problemer fir déi néideg Substanzen fir hir Gëftsprëtzen ze kréien, well vill Entreprisen refuséieren, se domat ze beliwweren.