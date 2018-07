© RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Bréissel huet den US-President verséchert weiderhin zu der Nato ze stoen. Hien hätt ee wonnerbare kollegiale Geescht gespuert, wéi zanter Joren net méi, sou den US-President. Do virdru soll den Donald Trump nach hannert zouenen Diere virun engem amerikanesche cavalier seul a Verdeedegungsfroe gewarnt hunn. Sollten d'Memberlänner net direkt 2 Prozent oder souguer op 4 Prozent vum PIB fir Militärdepensen ausginn, géifen d'USA hiren eegene Wee goen. Et huet souguer missen eng Krisereunioun aberuff ginn.



Schonn am Virfeld hat den Amerikaner hir Fuerderungen no méi héije Militärdepense vun den Nato-Partner fir Opreegung gesuergt.



De Grand-Duché ass a bleift derbäi, datt een net wëll an net kann op méi en héije Montant eropgoen. Dat huet de Premier Xavier Bettel dem Donald Trump och an engem 4-A-Gespréich kloer ze verstoe ginn, wéi de Staatsminister am RTL-Interview erkläert.



De Xavier Bettel: Ech hu wierklech wëllen erklären, datt mir zu Lëtzebuerg eben net kënnen 10 Prozent vum Budget, well et gëtt jo gerechent um PIB, kënnen huele fir Militärdepensen. Dat ass éischtens materiell net méiglech an zweetens vum Engagement hier, wat mir geholl hunn. Mir hunn zu Wales gesot, datt mir eis Contributioune géingen an d'Luucht setzen. Mir si vu 0,4 Prozent op 0,6 Prozent eropgaangen. Ech hunn him och erkläert, wat de Lëtzebuerger Kontext wier, bon op hien dat elo appreciéiert oder net, kann ech iech elo net soen, mä ech hunn op alle Fall de Lëtzebuerger Kontext wëllen erklären.





Extrait Xavier Bettel



Lëtzebuerg wier e klengt Land mat enger klenger Arméi vun nëmmen 850 Zaldoten. Lëtzebuerg géif seng Engagementer an der NATO erfëllen, ma et hätt kee Wäert eppes ze verspriechen, wat een net hale kéint, sou de Xavier Bettel.Déi bescht Aart a Weis fir Konflikter ze evitéieren, do bleift de Premier derbäi, wier et fir den nächste Generatioune Perspektiven ze bidden. Dat heescht also e kloren Engagement fir d'Entwécklungshëllef.