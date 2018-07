© AFP

Kuerz virum Optakt vu senger 4 Deeg laanger Visitt a Groussbritannien huet den Donald Trump d'Theresa May an engem Interview mat der Zeitung "The Sun" frontal attackéiert. Sollt de Plan sou ëmgesat ginn, géif dat e bilateralen Accord tëscht Washington a London wahrscheinlech ëmbréngen, sou den Trump. Hie sot, dass hien anescht un de Brexit erugaange wier, wéi déi britesch Regierung. Hien hätt souguer der Theresa May gesot, wéi si et soll maachen, mä si hätt net op hie gelauschtert, sou den amerikanesche President.



No den abléckleche Pläng hätt een et mat der Europäescher Unioun ze dinn amplaz mat Groussbritannien, gëtt den Donald Trump mat Bléck op déi geplangte Fräihandelszon mat der EU zitéiert. Déi britesch Premierministesch Theresa May strieft nom Austrëtt vun hirem Land weiderhin enk wirtschaftlech a regulatoresch Relatioune mat der EU un. Iwwert de Récktrëtt vum Ausseminister Boris Johnson huet sech den Donald Trump enttäuscht gewisen a sot, dass der Theresa May hire Géigner en exzellente Premier wier.



Den US-President a seng Fra Melania sin en donneschdeg den Owend nom ato-Sommet fir eng 4 Deeg laang Visitt a Groussbritannien ukomm. Owes stoung en Owendiessen um Programm, ier den Donald Trump dann e Freideg mat der Theresa May fir Gespréicher beienee kënnt. Am Mëttelpunkt vun der Renconter sollt eigentlech en Handelsaccord stoen, deen nom Austrëtt vu Groussbritannien aus der Europäescher Unioun d'Handelsrelatioune mat den USA soll beliewen.



Dono gëtt d'Presidentekoppel vun der Kinnigin Elizabeth II. op Schlass Windsor empfaangen. Fir Demonstratioune géint dem Trump seng Visitt, ginn zu London Dausende vu Leit erwaart. E Freideg den Owend fueren de President an d'First Lady weider a Schottland, wahrscheinlech am Donald Trump säi Luxus-Golfclub Turnberry.