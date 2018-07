© AFP

Wéi et vu Gewerkschaftssäit heescht, wieren d'Aarbechter am Wierk zu Melfi a Süditalien opgeruff ginn ze streiken. Et geet ëm eng Transfertzomme an Héicht vun 100 Milliounen Euro. Et wier inacceptabel, dass d'Direktioun vum Konzern enorm Affer vun den Aarbechter verlaangt, mä op där anerer Säit sou vill Sue fir ee Fussballspiller ausgëtt.



De Streik soll e Sonndeg ufänken an dräi Deeg daueren. Fiat-Chrysler huet säin Haaptsëtz zu Turin, mä gehéiert grad wéi Juventus zu engem groussen Deel der Industriellefamill Agnelli. D'Gewerkschaft fuerdert de Proprietär op, d'Suen an Dausend Leit amplaz just an een eenzegen ze investéieren.



De Ronaldo wiesselt fir déi nei Saison vu Real Madrid bei den italieneschen Rekordchampion. Hie soll all Joer ronn 30 Milliounen Euro kréien.