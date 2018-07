E Freideg de Moie gouf et zu Dodenburg an der Südäifel e schwéieren Accident.

E 56 Joer ale Chauffeur an en 41 Joer ale Chauffeur hate sech op enger Kräizung zu Dodenburg frontal ze pake kritt.Béid Automobiliste goufe schwéier blesséiert, weider Persoune waren net an den Accident involvéiert. De Schued vun den Autoe beleeft sech op 25.000 Euro.Zeien, déi den Accident gesinn hunn, kënne sech bei der Police vu Wittlich mellen, dat ënner der Telefonsnummer 0049 65719260 oder per Email un piwittlich@polizei.rlp.de.