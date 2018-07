Op der italienescher Tëlee ware Biller ze gesinn, wéi d'Migranten en Donneschdeg den Owend spéit vu Bord gaangen an an e Bus geklomme sinn. D'Schëff hat en Donneschdeg de Mëtteg am Hafe vun der sizilianescher Stad Trapani ugeluecht. Si haten allerdéngs verbuede kritt d'Boot ze verloossen. U Bord waren 58 Männer, dräi Fraen a sechs Kanner. Si kommen haaptsächlech aus Eritrea an dem Sudan.



Frankräich huet iwwerdeems 78 Flüchtlingen vum Rettungsschëff Aquarius opgeholl, déi Mëtt Juni op Valencia a Spuenien ukomm waren. Am Ganze waren deemools 600 Migranten aus dem Mëttelmier gerett ginn. Den neien italieneschen Inneminister Matteo Salvini vun der friemefeindlecher Lega hat do virdrun refuséiert d'Schëff an en italieneschen Hafen era fueren ze loossen. Doropshin hat Spuenien sech bereet erkläert déi betraffe Flüchtlingen an enger éischter Phas opzehuelen. Och Frankräich hat säin Accord ginn en Deel vun de Migranten opzehuelen, si kommen haaptsächlech aus Eritrea an dem Sudan.