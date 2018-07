Am Nicaragua sinn an neien Affrontementer tëscht de Forces de l'ordre an Demonstranten op d'mannst 5 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Ënnert den Doudesaffer solle 4 Poliziste sinn. En Donneschdeg waren am ganze Land nees dausende Leit am Nicaragua op d'Strooss gaang a fir e Freideg ass e Generalstreik annoncéiert. D'Demonstrante fuerderen de Récktrëtt vum President Daniel Ortega a virgezunnen Neiwahlen. Der Interamerikanescher Kommissioun fir Mënscherechter no, sinn zanter dem Ufank vun de Protester virun 3 Méint elo schonn méi wéi 260 Mënschen am mëttelamerikanesche Land gestuerwen.