An Thailand ass e regelrechte Kult ëm d'Secouristen entstan. Et gi souguer ëmstridde Pläng aus der Grott eng Touristenattraktioun ze maachen.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

No der héichmediatiséierter Rettungsaktioun an Thailand bleiwen déi 12 Jongen vun der Fussballsekipp an hiren Trainer weider a Quarantän.



Den Hype ëm déi spektakulär Rettungsaktioun ass awer nach ëmmer aktuell, souguer eng amerikanesch Produktiounsfirma vun Hollywood huet Interessi gewisen, fir d'Geschicht ze verfilmen.