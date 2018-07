Um Samschdeg ass de 14te Juli – Nationalfeierdag a Frankräich.Mat knapps iwwer 70 Milliounen, ass et déi zweet-gréissten Natioun an der EU.

© JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

De 14. Juli erënnert jo un de Stuerm vun der Bastille am Joer 1789, a gëtt zanter 1880 offiziell gefeiert.

Ma net nëmmen a Frankräich selwer, mä och am Ausland gëtt haut gefeiert, zum Beispill och hei am Grand-Duché, wou iwwer 45.000 Fransouse liewen.

Et ass "Quatorze juillet". Frankräich dierft guer net méi aus dem feieren eraus kommen, well och muer jo e groussen dag ass, wann d’Equipe tricolore an der Finall vun der Fussball-WM spillt. Sollte se do wannen, ginn d’Festivitéite wuel verlängert.

Mä zeréck op Lëtzebuerg:

45,822 Fransousen hunn op den 1te Januar dëst Joer hei am Land gewunnt. Knapps 53% Männer, a 47% Fraen, déi an der Moyenne 35,5 Joer al sinn. Méi jonk deemno wéi d’Lëtzebuerger, wou den Altersduerchschnëtt bei knapps iwwer 41 Joer läit. Déi Zuele ginn aus enger rezenter Publikatioun vum Statec ervir.

Et ginn der och ëmmer méi: mëttlerweil maachen se scho 7,6% vun der gesamt-Populatioun aus. Déi meescht Fransouse wunnen an der Stad, 17,3% vun den Awunner hunn e franséische Pass. 14,3% sinn et zu Stroossen, an identesch, 14,2% zu Hesper.

Dass d’Altersmoyenne par rapport zu de Lëtzebuerger däitlech méi niddreg läit, läit dorunner, dass déi meescht tëscht Ufank 20 an Enn 40 sinn.. Teenager ginn et quasi keng, an och bei de Seniore läit den Taux däitlech ënnert de Lëtzebuerger.

Mä, ëmmer méi Fransousen déi schonn eng Zäit hei wunnen, fillen sech awer och Lëtzebuerg verbonnen. 542 Leit hu sech nämlech am Laf vun 2017 naturaliséiere gelooss, spréch, si Lëtzebuerger ginn. Knapps 4500 Fransousen hunn eng duebel Nationalitéit, zesummen also mam Lëtzebuerger Pass.

Sou dass ee streng geholl op 51300 Leit kënnen, déi hei wunnen a Fransous sinn oder eben och déi duebel Nationalitéit hunn. Gebuer goufen déi aller-meescht vun dëse Leit awer net hei, ma am Hexagon, 7 vun 10 nämlech.

558 Puppelcher mat franséischem Pass koumen zejoert hei op d’Welt.



Sécherheet a Frankräich

A Frankräich ass e Samschdeg Nationalfeierdag, dat ënnert massive Sécherheetsmesuren. Et sinn nämlech exzeptionell vill Polizisten dëse Weekend mobiliséiert, esou den Inneminister Gérard Collomb. Dat well net nëmmen Nationalfeierdag ass, mee muer och d'Finall vun der Futtballweltmeeschterschaft ass, wou d'Fransouse spillen. 110.000 Polizisten a Gendaarme sollen a ganz Frankräich dofir fir méi Sécherheet suergen, méi géif net goen, esou de franséischen Inneminister. Eleng zu Paräis sinn 12.000 Sécherheetsleit am Asaz.

Ënnert anerem gëtt um 14 Juillet och un d'Affer vu virun 2 Joer geduecht. Deemools ass een Attentäter mat engem Camion iwwert d'Promenade zu Nice gerannt an huet 86 Persoune mat an den Dout gerappt.