Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Dat huet d'Police um Freideg am fréien Owend matgedeelt.Eng vun den zwou Persoune war jo wéinst dem Kontakt mat Nowitschok verscheet.D'Nervegëft war bekannt ginn, well domat de fréiere russesche Spioun Skripal a seng Duechter an der englescher Stad Salisbury vergëft gi waren. Si haten d'Attack awer iwwerlieft.