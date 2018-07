© afp

Dat well Malta an Italien den Accès verbueden hunn. Wéi den italieneschen Inneminister Salvini e Freideg sot, géif een de 400 Migranten um Schëff net erlaben, u Land ze kommen. Malta, d'Passeuren an déi sougenannte Guttmënschen, sollte sech dees bewosst ginn, huet de Salvini iwwert Facebook geschriwwen. Malta dogéint behaapt, datt d'Schëff aktuell méi no un Italien wéi u Malta wier an et dofir d'Migranten och net wäert ophuelen.

Wéi mat der Migratioun ëmgoen? Zanter e Freideg gëtt et elo een internationaalt Dokument, wat op dës Fro Äntwerte soll ginn. D'Memberstaate vun der UNO hu sech no 18 Méint Diskussiounen op ee Migratiounspak gëeenegt, obschonns d'USA dee blockéiert haten. Mam Dokument solle weltwäit Migratiounsbeweegunge besser koordinéiert kënne ginn. 23 Objektiver sinn am Dokument dran.