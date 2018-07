© afp

De Spezial-Enquêteur Robert Mueller huet nämlech 12 Membere vum russesche Geheimdéngscht ugeklot a reprochéiert hinnen, während der amerikanescher Walcampagne, Computere vun den US-Demokraten an dem Lager vun der Hillary Clinton gehackt ze hunn an E-Mailen an aner Dokumenter geklaut ze hunn.



De Kreml huet direkt op d'Annonce reagéiert an alles dementéiert. Hei wiere Leit um Wierk, déi ee Méi-no-komme vu Russland an den USA wéilte verhënneren, huet den aussepolitesche Beroder vum President Putin gemengt. Och aus dem wäissen Haus komme weider verséinlech Téin. De Sommet wäert wéi geplangt e Méindeg zu Helsinki a Finnland sinn, huet d'Spriecherin vum Trump betount.