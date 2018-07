© afp

Ee Supporter vum Islamesche Staat hat iwwert een Chatroom d'Adress vun der Schoul publizéiert, wou de Prënz George an d'Schoul geet an drënner geschriwwen "net emol déi kinneklech Famill gëtt a Rou gelooss", d'Schoul géif éischter ufänken. D'Riichter hunn an dëse Wierder eng direkt Menace gesinn, well domadder och d'Famill vum Prënz George vun enger Attack viséiert gewiescht wier. De presuméierten Täter hat während dem Prozess seng Schold zouginn, datt hien een Attentat op de Prënz George wollt proposéieren. Hien hätt am Chatroom och weider Attentater virgeschloen zum Beispill op britesch Futtballstadien. De Mann muss elo mindestens 25 Joer an de Prisong.