Dat well et am Fliger ee Problem mam Drockausgläich gouf. 33 Passagéier goufen an d'Spidol bruecht, well se iwwer Kapp- an Ourewéi an Iwwelzegkeet geklot hunn, erkläert e Porte-Parole vun der däitscher Police. Wahrscheinlech wär de Loftdrock u Bord vun der Maschinn mat 189 Passagéier aus ongekläerten Grënn net stabel gewiescht.