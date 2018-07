© afp

Déi kleng Insel gouf e Freideg offiziell vun der UNO-Vollversammlung als Successeur gewielt. Den islänneschen Ausseminister hat virdrun ugekënnegt, dass si sech géinge fir eng Reform vum Rot staark maachen, fir géint den Desequiliber virzegoen, dee sech dacks weist, wa wichteg Resolutioune solle gestëmmt ginn.



Washington hat de Mënscherechtsrot jo verlooss aus Protest géint eng presuméiert Israel-Feindlechkeet am Rot.

Et war dann e Freideg och een historeschen Dag zu New York bei de Vereenten Natiounen, well fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun der internationaler Organisatioun ee globale Migratiounsplang gestëmmt gouf.



192 vun 193 Länner hunn dëse Projet ënnerstëtzt, just d'USA hu sech alt nees eng Kéier isoléiert. Dëse Plang soll an Zukunft d'Migratioun vu weltwäit 250 Millioune Leit besser koordinéieren. Am Ganze goufen 23 Objektiver am Dokument fixéiert.