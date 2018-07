Déi 450 Mënschen, déi op engem Boot aus Holz ënnerwee waren, goufe vun zwee Militärbooter opgeholl. 8 Fraen a Kanner goufen op déi italienesch Insel Lampedusa bruecht, fir do medezinesch betreit ze ginn.Den Inneminister Matteo Salvini wëll all déi aner Leit net an Italien eraloossen.Den italienesche Medien no huet hien de Premier Guiseppe Conte opgefuerdert, si alleguer op Malta oder zeréck a Libyen ze schécken.Malta schéngt och keng Optioun ze sinn. Och déi Regierung refuséiert d'Mënschen opzehuelen.De Salvini begrënnt seng Positioun domadder, datt hie géint sougenannt "Schlepperbande" well kämpfen. Hei wier eng Aktioun vu Gerechtegkeet, Respekt a Courage gefrot, fir géint Mënschenhändler ze kämpfen.Déi maltesesch Regierung wëll d'Schëff och net bei sech an den Hafe loossen, mam Argument, et wier méi no un italieneschem Staatsgebitt wéi u malteseschem. Dovunner ofgesi géifen d'Flüchtlingen och léiwer an Italien goen, behaapt d'Regierung op Malta.