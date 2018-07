14 juillet: Groussen Defilé zu Paräis (14.07.2018) Andréck vum "Dag vun der Bastille".

Iwwer zwou Stonnen hat d'Parad gedauert. 4.200 Zaldoten an 220 Gefierer ware mat dobäi an iwwer 100 Fliger.Mä bei den Alpha Jets vun der Patrouille de France gouf sech direkt emol deen éischten Ausrëtscher geleescht, well op der lénkser Bande eng Kartusch rouden amplaz bloen Damp dra war.An d'Gendarmerie Nationale hat Problemer, fir mat zwee Motoen laanschteneen ze kommen ... an duerno nach méi fir dat Geschir erëm opzehiewen.E Freideg hat de President Macron e Gesetz ënnerschriwwen, fir de Militärbudget vum Land unzehiewen, fir a 7 Joer op 2% vum PIB ze kommen.Fir den houfregen Emmanuel Macron war et deen zweete 14 juillet a sengem Mandat als President.