Während senger Visite a Groussbritannien sot den US-President Donald Trump der "Mail on Sunday", datt hien an 2 Joer nees wéilt mat an d'Course goen.

Hie géif bei den Demokrate kee gesinn, deen him kéint geféierlech ginn. "Ech kennen se all, an ech gesi keen", sot den Trump am Interview.Sollt den Donald Trump wierklech nees untrieden a gewannen, wier hien um Enn vu sengem zweete Mandat 78 Joer al, an domadder den eelsten President am Amt an der Geschicht vun den USA.