Well et deen Dag gutt waarm war, hat si an hirer Wunneng um 1. Stack d'Dier fir op de Balcon opstoe gelooss.Wéi si e bësse méi spéit nees an de Raum komm ass, ass se awer zerguttstert erféiert, well eng däischter Schlaang iwwer hire Parquet gekroch ass - eng Schlaang vun ongeféier 60 cm.Déi jonk Fra huet prompt reagéiert an een duerchsiichtege Plastikseemer op d'Reptil bestallt an dunn nach e Metallgéigestand dropgeluecht, fir datt d'Déier och jo net entwutsche kéint.Si huet d'Police geruff an déi huet d'Schlaang als "Ringelnatter" (Natrix natrix), op Lëtzebuergesch Heckenéil, déi hei heemesch ass, identifizéiert a matgeholl.Duerno huet d'Police d'Déier nees an der Natur fräigelooss an datt beschreift d'Police selwer esou:

In einem geeigneten Stück Natur wurde das Tier anschließend wieder in sein angestammtes Umfeld entlassen, was es mit einem freudigen Zischeln begrüßte.