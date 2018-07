Eng desagreabel Experienz hat e Freideg den Owend géint 19.20 Auer zu Konz-Karthaus eng Fra, déi do um Vëloswee laanscht d'Musel ënnerwee war. Op Héicht vum Tunnel an d'Merzlicher Straße ass si engem Exhibitionist begéint. Dat deelt d'Police-Inspektioun vu Saarburg mat.De Mann, deen zirka 20 bis 25 Joer al war a südlännesch ausgesinn huet, esou d'Police, ass op d'Fra vu Konz duergaangen an huet hir säi Geschlechtsdeel gewisen.Duerno ass en duerch d'Merzlicher Straße an dunn duerch d'Trierer Straße a Richtung Tréier ugeblockt.De Mann hat kuerz schwaarz Hoer a war net raséiert ("Dreitagebart"). En hat eng däischter Box un an en donkelblot Hiem mat helle Sträifen.Eventuell Zeie solle sech bei der Police zu Saarburg um Tel. +49 6581/9155-0 mellen.