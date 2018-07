Op ville Plazen a Frankräich gouf d'WM-Victoire gefeiert. Allerdéngs koum et och zu enge sëllechen Affrontementer an deels schwéieren Accidenter.

© AFP

Frankräich ass Futtball-Weltmeeschter. 4-2 gewënnt d'Equipe Tricolore e Sonndeg den Owend zu Moskau géint Kroatien. Eis franséisch Noper hunn domat fir d'zweete Kéier no 1998 d'WM gewonnen.



Während Honnertdausende vu Supporter op de Champs-Elysées zu Paräis gefeiert hunn, hunn Dosende vu Jugendlecher d'Fënstere vun de Geschäfter op deem berühmte Boulevard an der franséischer Haaptstad futti geschloen. Et koum dobäi och zu Affrontementer mat der Police. Eng 30 Jugendlecher hunn op de Champs-Elysées eng Apdikt ausgeraumt. Si goufe vun der Police mat Tréinegas verdriwwen.







🔥L’Intermarché de l’avenue de la grande armée pillé #FRACRO pic.twitter.com/62EdDlb9yK — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) July 15, 2018

Scene In Paris Following World Cup Victory pic.twitter.com/wUWPhAnGs7 — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2018

Looters took advantage of World Cup celebrations overnight in Paris pic.twitter.com/KlpUB5D8r7 — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2018

Multiple Vehicles Have Been Flipped & Damaged Throughout The Night In Paris pic.twitter.com/9ZskID8Rfw — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2018

Och wann et zu ellene Virfäll koum, et geet och anescht. © AFP © AFP © AFP © AFP De franséische President am WM-Féiwer. © AFP « ZréckWeider »

Och an anere franséische Stied koum et zu Eskalatiounen, dorënner zu Lyon, Marseille, Stroossbuerg a Rouen. Zu Lyon ware ronn Honnert Jugendlecher mat der Police unenee geroden. Eleng zu Paräis waren iwwer 100.000 Polizisten am Asaz.Et goufen och eng ganz Partieum Bord vun de WM-Feierlechkeeten, dorënner zu Frouard an der Géigend vun Nanzeg. Hei goufen dräi Kanner am Alter vun 3 a 6 Joer schwéier verwonnt, wéi e Motorrad a se gerannt ass. De Motorradsfuerer huet sech nom Ongléck ewech gemaach.Zu Paräis gouf e Mann duerch eng Kläpperei schwéier blesséiert. Zu Annecy ass e Mann vu 50 Joer gestuerwen, wéi hien, nodeems de Match ofgepaff war, an e flaache Kanal gesprongen ass a sech dobäi d'Genéck gebrach huet. Am Norde vu Frankräich, zu Saint-Félix ass e Mann ëm d'Liewe komm, wéi hie kuerz no der Final an e Bam gerannt ass.Zuhate sech ronn 7.000 kroatesch Fans versammelt, fir d'Final ze suivéieren. 55 Persoune goufe festgeholl, well si sech net un d'Virschrëfte gehalen hunn, heescht et vun der Police. Fënnef Beamte goufe liicht blesséiert. A Baden-Württemberg liewen iwwer 100.000 kroatesch Staatsbierger, dat sinn der méi wéi an all anerem Bundesland.

Flitzer-Aktioun vu Pussy Riot

Si huet schonn e puer Mol fir Opreegung gesuergt, déi russesch Fraen-Punkband Pussy Riot. Et war dann och si, déi e Sonndeg fir d'Flitzer-Aktioun während der Final zu Moskau responsabel war. An de soziale Medien huet d'Band direkt e puer politesch Fuerderunge gestallt.Ënnert anerem sollten all politesch Gefaangener fräi gelooss ginn a si huet en Enn vun Arrestatiounen während friddleche Protester gefuerdert. Dräi Fraen an ee Mann a Polizistenuniforme ware während der Final tëscht Frankräich a Kroatien op den Terrain am Luschniki-Stadion gelaf. De Match gouf kuerz ënnerbrach. D'Sécherheetsbeamten hunn déi véier Aktivisten vum Terrain geschleeft, déi sech zu kengem Ament gewiert hunn. Wéi russesch Medie mellen, goufen se op de Policebüro bruecht.