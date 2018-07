© AFP

No Donnéeë vum Kreml, komme béid Staatscheffe e Méindeg de Mëtteg um 12 Auer am Presidentepalais vun der finnescher Haaptstad fir d'éischt ënner véier Aen zesummen, ier dann déi zwou Delegatiounen fir en Aarbechtsiesse beienee kommen. Fir den Ofschloss trieden den Donald Trump an de Wladimir Putin da gemeinsam virun d'Presse. E Sonndeg schonn hunn zu Helsinki iwwer 2.000 Leit géint Trump a Putin demonstréiert.Den amerikanesche President beméit sech ëm besser Relatioune mat Russland. D'Sanktiounen, déi géint Russland am Kader vun der Ukrain-Kris verhaange gi waren, wëll den Donald Trump awer bäibehalen. Virun dëser Renconter um Méindeg, huet de Kreml den US-President als e Verhandlungspartner gewierdegt.

D'EU gesäit sech weiderhin als Frënd vun den Amerikaner, och wann den US-President d'Europäesch Unioun éischter als Feind consideréiert. De Vizepresident vun der EU-Kommissioun Frans Timmermans huet an der Nuecht getwittert: "deng bescht Frënn als Feinden ze bezeechnen, mécht just deng wierklech Feinde glécklech". Europäer an Amerikaner sinn duerch hier Geschicht an hir gemeinsam Wäerter verbonnen. D'Europäer wäerten Amerika ni opginn, well Amerika eis och ni opginn huet. Dofir si Frënn do, sou de Frans Timmermans op Twitter.







Calling your best friends foes only makes your real foes happy. Europeans and Americans are bound by history and their shared values. Europeans will never give up on America because America never gave up on us. That’s what friends are for. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) July 15, 2018

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018

Den Donald Trump hat do virdrun an engem Interview d'EU als Feind am Handel bezeechent an dës Ausso besonnesch mat wéi hie seet, den onfairen Handelspraktike vun den Europäer justifiéiert. Den EU-Conseilspresident hat dëser Behaaptung direkt widdersprach. Amerika an d'EU si bescht Frënn, sou och den Donald Tusk op Twitter. Wien och ëmmer géif soen, mir si Feinden, verbreet Fake News.