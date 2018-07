Enger Policepatrull ass e Sonndeg den Owend e Chauffer op der Autobunn A30 an der Géigend vu Bad Bentheim (D) opgefall, deen am Zickzack ënner wee war.

Internat.: Am meeschte gelies

Am Beräich Gildehaus hunn d'Beamten den Auto gestoppt. Sou wéi de Chauffer d'Dier vum Won opgemaach huet, koum schonn en däitlechen Alkoholgeroch eraus. Donieft hat de Mann och nach 2 Wodkafläschen an de Mall leien.



Beim 30 Joer ale Mann mat polneschen Originne gouf en Otemtest gemaach. 3,45 Promill war d'Resultat. Do dernieft hat den Automobilist och nach kee Führerschäin.



De Mann muss mat enger säfteger Strof rechnen a gouf mat op de Policebüro geholl.