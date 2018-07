© AFP

Säi Brudder hätt him gezielt, datt hien déi kleng Parfumsfläsch fonnt hätt an dunn krank gouf. D'Police huet déi Versioun vun de Faiten bis ewell nach net confirméiert. D'Beamte bleiwen derbäi, datt d'Gëft an enger Fläsch am Haus vun der Koppel am Süden vun England zu Amesbury fonnt gi wier. D'Koppel wier do enger héijer Dosis vum Gëft ausgesat gewiescht.



D'Fra ass den 8. Juli gestuerwen. De Mann ass nach ëmmer am Spidol.