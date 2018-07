Honnerte vu Bootsflüchtlingen sinn, nodeems se deeglaang am Mëttelmier blockéiert waren, a Sizilien u Land gaangen.

© AFP

Eréischt wéi Däitschland an aner EU-Länner zougesot hunn, allkéiers 50 vun deenen am ganzen 447 Migranten opzehuelen, huet den italieneschen Inneminister Matteo Salvini säin Accord ginn, dass d'Leit d'Schëff kéinte verloossen. Wéi et vun der internationaler Organisatioun fir Migratioun heescht, wiere vill vun de Flüchtlinge gesondheetlech schwéier ugeschloen.