Hien hält zu Johannesburg a Südafrika eng Ried, dëst am Kader vum 100. Gebuertsdag vum Nelson Mandela.



Et soll no Aussoe vu senge Beroder déi wichtegst Ried vum Barack Obama sinn, déi hien zanterhier gehalen huet.



De fréieren US-President ass den Haaptriedner während dëser Zeremonie vun der Nelson-Mandela-Fondatioun. Hie wéilt e Message vun Toleranz, Participatioun an Demokratie vermëttelen, sou säi Beroder Ben Rhodes an der New York Times. De Fräiheetskämpfer an éischte schwaarze President vu Südafrika gouf den 18. Juli gebuer an ass 2013 gestuerwen.