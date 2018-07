Internat.: Am meeschte gelies

A Frankräich sëtzen nach ëmmer 31 Persounen am Garde-à-vue. Si ware während de Krawallen um Bord vun de WM-Feierlechkeeten zu Paräis festgeholl ginn. Ënnert hinne wieren och 8 Mannerjäreger, mellt de Moie Franceinfo a berifft sech op déi franséisch Justiz.



Nodeems d'Equipe Tricolore e Sonndeg d'Final vun der Fussball WM gewonnen hat, haten sech Honnertdausende vu Leit op de Champs-Elysées zu Paräis versammelt fir ze feieren. Ronderëm dee prestigiéise Boulevard an der franséischer Haaptstad goufen eng Dose Geschäfter beschiedegt. Ee Geschäft gouf ausgeraumt. Am ganze waren iwwer 290 Persoune vun der Police festgeholl ginn.