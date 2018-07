De Virfall mat antisemiteschem Hannergrond war schonn den 11. Juli, ma eréischt elo hunn d'Police vu Bonn an de Parquet erkläert, wat genee am Bonner Hofgarten geschitt ass.Een israelesche Professer, deen an den USA lieft, war do mat enger Bekannte spadséieren, wéi hie vun engem Mann attackéiert gouf. Den 20 Joer alen Täter huet de Mann an ee Gespréich verwéckelt, huet en du beleidegt an him e puermol seng Kippa vum Kapp gerappt. Wéi et heescht, hätt den Ugräifer ënnert anerem "Keng Judden an Däitschland" gejaut. Eréischt wéi d'Sireene vun de Policeween ze héiere waren, huet den Täter vu sengem Affer gelooss a wollt flüchten. Dat 50 Joer aalt Affer ass awer hannendru gerannt.Fir d'Police keng einfach Situatioun, wéi sech e bësse méi spéit erausstelle sollt. D'Beamten hu nämlech net direkt konnte feststellen, wien d'Affer wier a wien den Täter wier. Si hunn den israelesche Professer fälschlecherweis fir den Ugräifer gehale an hunn hie festgeholl. Well d'Affer sech awer gewiert huet, wéi et op de Buedem gehäit gouf, hunn d'Beamten him och nach an d'Gesiicht geschloe. Eréischt wéi déi zweet Persoun Kloerheet an déi verwurrelt Situatioun bruecht huet, gouf nom richtegen Täter, engem Däitsche mat palästinenseschen Originnen, gesicht.Elo leeft eng Enquête esouwuel wéinst den antisemitesche Virfall, wéi och wéinst dem Virgoe vun der Police, hei gëtt ënnert anerem wéinst Kierperverletzung enquêtéiert.