An Thailand wëlle sech déi 12 jonk Futtballspiller an hiren Trainer eng éischte Kéier no hirer Rettung aus der Hiel virun der Ëffentlechkeet presentéieren.

© AFP

En Dënschdeg de Mëtteg fir 13 Auer eiser Zäit ass eng Pressekonferenz geplangt. Déi 13 Leit sinn nach ëmmer am Spidol, sollen awer dës Woch nee Heem dierfen.17 Deeg laang waren d'Kanner an hiren Trainer an enger Grott gefaangen, nodeems si vum Waasser iwwerrascht gi waren an net méi erauskomm sinn.

Hir Rettung mat Taucher aus aller Welt hat weltwäit fir vill Opmierksamkeet gesuergt.