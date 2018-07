Blankenberge Rettungsschwëmmer rette Kanner virum Erdrénken, Eltere ware shoppen

4 Kanner, am Alter vun 10 an 11 Joer, waren zu Blankenberge bal erdronk. Hir Eltere waren zu deem Ament shoppen, respektiv waren an engem Beachclub.

Vun RTL