Op enger Pressekonferenz huet ee vun den 12 Bouwen, déi mat hirem Futtballtrainer an Thailand aus enger iwwerschwemmter Grott gerett goufen, Detailer iwwer déi dramatesch Deeg ënner Buedem ginn. Kuerz virdrunner waren d'Jongen an hiren Trainer aus dem Spidol entlooss ginn, wou si zanter hirer Rettung den 10. Juli medezinesch versuergt goufen.D'Kanner haten 9 Deeg laang näischt z'iessen an hu sech just vu Reewaasser ernäert. Si hätte selwer probéiert sech ee Wee aus der Grott ze gruewen, huet ee Jong erzielt. Dat wier awer onméiglech gewiescht. Et wier dofir ee Wonner, datt all d'Membere vun der Futtballequipe den Ausfluch an d'Grott iwwerlieft hätten. No 9 Deeg goufe si vu Secouriste fonnt. Am ganzen hu si awer missten 18 Deeg an der Hiel bleiwen, ier si konnte mat Hëllef vu Spezialtaucher erausschwammen.No der Pressekonferenz konnten d'Bouwen, déi tëscht 11 a 16 Joer al sinn, an hiren Trainer vu 25 Joer nees heem bei hir Famillen fueren.