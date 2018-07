De Boris Johnson, briteschen Ex-Ausseminister, huet am Parlament zu London nach emol der Premierministesch May hir Autoritéit a Fro gestallt.

De Brexit wier nach ze retten. Allerdéngs wieren d'Pläng vun der Theresa May eppes, wat nëmmen nach de Numm Brexit hätt. Vum Inhalt hier wier et komplett anescht. London hätt mat der Premierministesch May d'Polver verschoss an d'Verhandlungs-Kapital verbrannt.