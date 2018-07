© AFP (Archiv)

Wéi d'Entreprise um Mëttwoch matdeelt, wäert ee fir déi zwee Deeg déi nächst Woch eng 600 Flich mussen annuléieren. De Passagéier wëll een dofir eng alternativ Verbindung ubidden respektiv de Leit de komplette Präis vum Vol zeréckginn. Grond dofir ass de Streik vum Kabinnepersonal a Spuenien, Portugal an der Belsch. Och hir italienesch Kollege kéinte sech nach uschléissen.D'Gewerkschafte wëllen duerchsetzen, datt d'Personal an deene Länner no nationalem an net no ireschem Recht vu Ryanair agestallt gëtt. Den Haaptsëtz vun der Bëllegairline ass an Irland. Eng weider Fuerderung ass, datt d'Interimsaarbechter genau esou bezuelt ginn, wéi déi Leit, déi fest fir d'Entreprise schaffen.Vu Ryanair selwer heescht et, datt dës Streiks komplett ongerechtfäerdegt sinn a just d'Vakanz vu ville Famillje wäerten zerstéieren. Profitéiere géif hei just d'Konkurrenz vun der Airline. Scho méi dacks gouf Ryanair virgeworf, datt si hiert d'Personal méi schlecht, wéi aner Bëllegfluchgesellschafte géife bezuelen.