An engem Interview mat engem amerikaneschen Technologie-Blog sot de Mark Zuckerberg, dass hie selwer Judd ass an et eng Rei vu Leit ginn, déi de Vëlkermord un de Judden am Zweete Weltkrich bezweiwelen. Dat wier eng Beleidegung, sou de Chef vu Facebook. Hie géif awer net dovun ausgoen, dass des Leit dat express maachen. Et misst awer verhënnert ginn, dass sou Contenuen weider verbreet ginn. Et dierft een eppes Falsches behaapten, soulaang een et net express mécht oder zu Gewalt oprifft.



Biergerrechtsorganisatiounen hunn d'Aussoe vum Mark Zuckerberg schaarf kritiséiert. Facebook hätt eng moralesch an ethesch Verflichtung a misst et de User verbidden Behaaptungen, dass et den Holocaust net ginn huet, ze verbreeden.