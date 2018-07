No de Krawallen am Kader vun der franséischer WM-Victoire, goufen 3 Männer wéinst Déifstall a Gewalt zu Prisongs- respektiv Geldstrofen condamnéiert.

© AFP Archivbild

En 23 Joer ale Mann gouf vun engem Geriicht zu Paräis zu enger Prisongsstrof vu sechs Méint op Sursis veruerteelt. Hie war an e Motorradsgeschäft op de Champs-Elysée agebrach. En 19 Joer ale Student, dee bei engem Optiker Sonnebrëller geklaut hat, muss eng Geldstrof an Héicht vun 1.000 Euro bezuelen. An e weidere Mann gouf zu 3 Méint Prisong op Sursis veruerteelt, well hie mat Fläschen op Poliziste geheit hat.



Déi dräi Ugekloten hu viru Geriicht hir Doten zouginn.



