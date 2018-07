© AFP

Deemno wieren direkt e puer Russen um Attentat mam Nervegëft Nowitschok bedeelegt gewiescht. Den Ament géif d'Police nach no enger suspekter Persoun sichen. Den Enquêteuren no wieren d'Opname vun den Iwwerwaachungskameraen ausgewäert a mat Lëschte vu Leit verglach ginn, déi ëm den Zäitpunkt vun der Attack a Groussbritannien agereest sinn. Si wiere sech sécher, dass et verdächteg Russe sinn.



De russeschen Ex-Spioun Sergej Skripal a seng Duechter Julia waren am Mäerz dëst Joer am briteschen Salesbury vergëft ginn. Déi britesch Regierung hat Russland fir d'Attack responsabel gemaach. De russesche President hat des Reprochen als net fondéiert zeréckgewisen. Nach e Méindeg sot de Wladimir Putin an engem Interview mat Fox News, dass London keng Beweiser hätt, dass Russland fir d'Vergëftung vum Sergej Skripal soll responsabel sinn.