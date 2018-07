© Input Presse

Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukoumen, war schonn dat ganzt Trapenhaus voll Damp. Am Haus ware 25 Persoune gemellt.



Et gouf direkt mat der Evakuatioun ugefaangen. 10 Persounen hu musse vun de Pompjeeën aus dem Haus erausgeholl ginn, dorënner och e puer Kanner. Et huet awer kee vun den Awunner mussen an d'Spidol.



Wéi et en Donneschdeg de Moien heescht, waren d'Läschaarbechte ganz schwiereg, well dee ganze Keller mat Sperrmüll voll stoung. Bis 6 Auer waren d'Pompjeeën am Asaz. Well Brandstëftung net ausgeschloss gëtt, gouf eng Enquête an d'Wee geleet.